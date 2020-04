Over 800 dødsfall i boliger for eldre i Frankrike

utenriks

Disse dødsfallene er ikke inkludert i franske myndigheters daglige oversikt over dem som har dødd av covid-19 på sykehus.

Siden onsdag har ytterligere 471 pasienter dødd på sykehus. Det tallet har nå passert 4.500, opplyser helsedirektør Jerome Salomon torsdag kveld.

Den daglige oversikten viser at totalt 59.105 mennesker har testet positivt for koronaviruset i Frankrike. Men Salomon sier at statistikk basert på legekonsultasjoner antyder at det har vært hele 141.000 nye tilfeller bare mellom 16. og 29. mars.

(©NTB)