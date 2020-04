Russisk utstyr ankommet USA

utenriks

Flyet landet i USAs episenter New York og hadde blant annet med seg masker og respiratorer.

Den medisinske nødhjelpen er et resultat av at USAs president Donald Trump mandag ringte sin russiske motpart Vladimir Putin for å diskutere et samarbeid i kampen mot koronaviruset, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet.

Talskvinne Morgan Ortagus understreker at nødhjelpen ikke er en gave, men ønsker ikke å kommentere hvor mye USA har betalt Russland for utstyret.

– Begge land har tidligere gitt hverandre humanitær hjelp under kriser og vil uten tvil gjøre det igjen i framtiden, sier hun.

