utenriks

Den bredere S&P 500-indeksen endte dagen med en oppgang på 2,3 prosent. Teknologitunge Nasdaq steg 1,7 prosent.

Wall Street åpnet marginalt opp, men da Trump senere kunngjorde at han har snakket med Saudi-Arabia og Russland for å få slutt på oljestriden som har utløst priskrig, gjorde Wall Street et byks.

Trump snakket også opp oljeprisen, som mandag var på det laveste nivået siden 2003. Da kostet et fat nordsjøolje 22,58 dollar. Torsdag var prisen på det høyeste over 34 dollar fatet.

(©NTB)