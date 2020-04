Dansk hastelov åpner for å sende hjem koronakriminelle utlendinger

utenriks

Eksempler på det danskene kaller koronakriminalitet er blant annet tyveri av medisinske produkter eller for eksempel salg av falsk håndsprit.

Utvisningen gjelder uansett hvor lenge utlendingene har vært i landet.

– Om en utlending for eksempel selger forfalsket håndsprit for 25.000 kroner ville han normalt bli dømt til to måneders fengsel, men kan nå med de nye reglene bli utvist, eksemplifiserer justisminister Nick Hækkerup.

Loven er den første hasteloven som i Danmark som ikke ble vedtatt enstemmig, da den radikale Enhedlisten ikke stemte for.

Strengere straff

Avstemmingen i Folketinget skulle egentlig omhandle strengere straffer, noe som også ble vedtatt.

Blant annet vil helsepersonell som tar med seg håndsprit eller ansiktsmasker hjem, bli straffet med 1.000 kroner i bot.

Loven omfatter også skjerpede staffer for personer som forsøker å misbruke krisepakken som skal hjelpe virksomheter gjennom epidemien. Der er straffen nå firdoblet.

Straffen er også utvidet til fengsel for aggressiv ordbruk mot politiet, og straffen for ordensforstyrrelse er doblet.

Slår ned med hammer

Ifølge politiet i landet er det registrert en rekke hendelser om kriminalitet knyttet til koronaviruset.

– Man kan trygt si at Folketinget har funnet fram den store hammeren og bruker den overfor dem som jukser og svindler, sier Hækkerup.

Dommerforeningen har kritisert den nye hasteloven for å være overflødig ettersom det allerede er mulig å øke straffen.

Hasteloven utløper automatisk 1. mars neste år.

