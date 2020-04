Merkel ber tyskerne ta påskeferien hjemme

utenriks

– Vi kommer alle til å oppleve en påske som er mer annerledes enn noen gang, sa Merkel i en videomelding til folket fredag kveld.

Ferske tall som antyder at spredningen av koronaviruset avtar i Tyskland, gir grunn til håp, påpeker Merkel. Men hun beskriver de nåværende smitteverntiltakene som avgjørende, og sier at det vil være uansvarlig å sette noen dato for når de skal oppheves.

– Det er definitivt for tidlig å se noen klar trend, sier Merkel.

For mange tyskere er kirkebesøk og sosial omgang med familie, venner og slektninger en viktig del av påska.

– Ikke i år, advarte Merkel, som har testet negativt for koronaviruset tre ganger siden hun gikk i karantene da det ble klart at legen hennes var koronasmittet.

Tyskere får ikke samles i grupper på mer enn to personer. Skoler, universiteter, barnehager og mange butikker er stengt. Det samme er restauranter, teatre, kinoer, barer og lekeplasser er stengt. Merkels regjering jobber nå med en rekke nye tiltak.

Eksperter mener tiltakene har bidratt til å dempe spredningen. Antallet påviste smittetilfeller øker stadig og nærmet seg 90.000 fredag kveld, ifølge offisielle tall som Worldometer har hentet inn. Økningen er lavere enn den var for få dager siden.

Tyskland har registrert rundt 1.200 dødsfall. Dødsraten ligger på rundt 1,3, betydelig lavere enn flere europeiske land, men smittevernmyndighetene antar at det er mørketall. Tyskerne har dessuten kapasitet til å koronateste en halv million mennesker i uka.

