utenriks

5.532 av dem døde på sykehus, opplyser helsedirektør Jerome Salomon lørdag kveld. 441 har dødd på sykehus det siste døgnet, ned fra 588 fredag.

Over 6.800 pasienter får intensivbehandling.

Totalt har over 80.000 mennesker testet positivt for viruset i Frankrike, og over 15.000 av dem er friskmeldt.

