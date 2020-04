Pink testet positivt for koronavirus

utenriks

I samme tweet fredag sa hun at hun vil donere 500.000 dollar til to krisefond for hjelp til koronaofre, til sammen en million dollar.

Hun sier at hun og sønnen hadde symptomer for to uker siden, og at de da testet positivt. Familien har siden holdt seg i hjemmekarantene.

Hun skyldte på USAs myndigheter for ikke å ha gjort testing mer tilgjengelig, og understreket at covid-19 er alvorlig og virkelig og kan ramme alle, unge og gamle, friske og syke, rike og fattige, og at testing må gjøres tilgjengelig for alle gratis.

