utenriks

Trump sier et forbud er nødvendig for å sikre at nok slike masker og hansker er tilgjengelig for bruk i USA.

Ordren blir utstedt dagen etter at Trump ga bedriften 3M ordre om å produsere så mange N95-masker som mulig. Samtidig kritiserte Trump 3M for å fortsette å eksportere masker til Canada og Latin-Amerika.

3M slo tilbake fredag med skarp kritikk av Trump og sa at en stans i eksporten ville slå tilbake på USA ved å få andre land til å innføre gjengjeldelsestiltak.

