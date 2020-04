Boris Johnsons forlovede har koronasymptomer

utenriks

Symonds tvitret lørdag at hun er blitt bedre. Hun er ikke blitt testet for koronaviruset.

Symonds oppholder seg for tiden ikke i statsministerboligen 10 Downing Street, der Johnson selv sitter i karantene etter at han testet positivt for viruset.

Symonds sier det selvsagt er bekymringsfullt å være gravid og kanskje ha covid-19, men at hun stoler på legene.

De sier det er lite trolig at fostre blir utsatt for viruset, og at det heller ikke er noe som tyder på at viruset ville føre til problemer for moren.

