Tolv drept i den indiske delen av Kashmir

Innbyggerne i området har lenge hatt portforbud, og pakistanske regjeringsstyrker har de siste ukene trappet opp kontrollen med dette for å hindre spredning av koronavirus.

Fem antatte separatister og tre regjeringssoldater ble søndag morgen drept i Keran-området, som ligger tett inntil grensa mot den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir.

Et døgn tidligere ble fire antatte separatister drept i sammenstøt med politiet i Kulgam-distriktet.

Kashmir var et selvstendig fyrstedømme fram til 1947, da den britiske kolonien India ble delt i to selvstendige stater – et muslimsk Pakistan og et hindudominert India.

Alt året etter gikk de to landene til krig om råderetten over Kashmir, og etter forhandlinger i FN-regi ble området delt i to.

Ifølge FN-avtalen skulle det holdes folkeavstemning om Kashmirs framtid, men India – som kontrollerer to tredeler av området der det bor 11 millioner mennesker – har i alle år motsatt seg dette.

Siden slutten av 1980-tallet har muslimske opprørsgrupper, noen av dem støttet av Pakistan, ført en væpnet kamp mot det indiske nærværet i Kashmir.

