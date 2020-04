Abe under press for å erklære koronakrise i Japan

utenriks

Det er avisen Yomiuri som melder at Abe så tidlig som tirsdag vil erklære unntakstilstanden. Meldingen kom samme dag som smittetallet i hovedstaden Tokyo nådde 1.000, skriver Reuters.

Abe vil trolig kunngjøre planene mandag, ifølge avisen.

Den japanske regjeringen har vært under press for å gjøre mer for å håndtere koronakrisen i landet. Smittespredningen skjer ikke like raskt i Japan som i andre land, men tallet på nye smittede fortsetter å øke.

Mer enn 3.500 mennesker er bekreftet smittet og 85 har dødd, ifølge kringkasteren NHK.

