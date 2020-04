utenriks

Dow Jones gikk opp 7,7 prosent, mens den bredere S&P 500-indeksen steg med 7,0 prosent. Teknologi-tunge Nasdaq gikk opp 7,3 prosent.

Oppgangen kommer som følge av håp om at spredningen av koronaviruset kan være i ferd med å bremse litt opp etter at nye tall fra hardt rammede New York viste en nedgang på 5 prosent i antall døde siste døgn sammenlignet med forrige døgn.

(©NTB)