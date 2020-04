Overvekt av svarte blant de koronadøde i USA

utenriks

Nærmere 370.000 har nå fått påvist koronasmitte i USA, der nærmere 11.000 er døde og tilstanden for ytterligere 9.000 betegnes som alvorlig eller kritisk.

I Chicago har 70 prosent av koronadødsfallene vært blant svarte, selv om de bare utgjør 29 prosent av innbyggerne i byen, viser tall fra lokale myndigheter, gjengitt av radiostasjonen WBEZ.

I New York er det flest dødsfall i bydeler med stor svart befolkning, og i Milwaukee County i Wisconsin, der 26 prosent av innbyggerne er afroamerikanere, utgjør de over 80 prosent av de døde.

I Michigan er 12 prosent av innbyggerne afroamerikanere, som likevel utgjør 40 prosent av dødsfallene, ifølge avisen Detroit Free Press.

40 prosent av dødsfallene i Louisiana har skjedd i New Orleans, der flertallet av innbyggerne er svarte, og også i North Carolina viser tall fra myndighetene at afroamerikanere er overrepresentert blant dem som dør av covid-19, ifølge ProPublica.

Offentlig transport

USAs svarte er ifølge Pew Research Centre de flittigste brukerne av offentlig transport, der man kommer tett på mange andre mennesker og faren for å bli smittet derfor er stor.

De har også oftere jobber som ikke kan utføres fra hjemmekontor, og det er derfor vanskeligere å følge myndighetenes råd om sosial distanse.

Kroniske sykdommer

USAs afroamerikanske minoritet, som utgjør drøyt 12 prosent av befolkningen, er også overrepresentert på statistikken over kroniske sykdommer som astma, diabetes og høyt blodtrykk, som mange av dem som dør etter koronasmitte viser seg å ha, påpeker epidemiologen Camara Jones overfor ProPublica.

Dårlige bo- og arbeidsforhold, luftforurensning og begrenset adgang til leger og andre helsetjenester er trolig medvirkende årsak til dette, og manglende helseforsikring som følge av lav inntekt forsterker risikoen for mange.

En undersøkelse foretatt i Boston, omtalt av National Public Radio (NPR), viser også at leger sjeldnere gjennomfører koronatest på svarte som oppsøker dem på grunn av feber og hoste, enn på hvite.

Over hele USA er det opprettet mottak der folk kan kjøre eller gå innom for å bli testet, men i byer som Memphis viser det seg at de fleste av disse er satt opp i velstående bydeler der det bor flest hvite.

Rasisme

– Det er på høy tid at vi erkjenner at det er rasisme som ligger bak alt dette. Fargede mennesker er overrepresentert blant dem som er fattige, og hvite mennesker er overrepresentert blant velstående. Dette er ikke tilfeldig, det er fordi vi ikke blir verdsatt, sier Jones.

USAs føderale helsemyndigheter pleier vanligvis å utarbeide detaljerte data om alder, bosted, rase og etnisitet for dem som dør av sykdommer i USA.

For dem som dør etter koronasmitte oppgir U.S. Centers for Disease Control and Prevention bare sted og alder.

Krever registrering

Flere ledende demokrater i Kongressen, blant dem senatorene Elizabeth Warren og Kamala Harris, ba i forrige måned landets helseminister Alex Azar om å registrere og frigi data om rase og etnisitet på dem som smittes og dør, ifølge tidsskriftet Mother Jones.

– Man må se på hvorfor viruset spres i områder med mange fargede med lav inntekt, først og fremst for å beskytte livene til dem som lever i slike områder, men også for å bremse spredningen i landet som helhet, skrev de.

Uten slike demografiske data, vil det være umulig både for helsepersonell og politikere å hindre forskjellsbehandling, både når det gjelder testing og behandling, påpeker de.

– Vi ber deg derfor innstendig om ikke å utsette innsamlingen av slik vital informasjon, og til å ta de nødvendige skritt for å sikre at alle amerikanere får tilgang til covid-19-testing og behandling, heter det i brevet.

