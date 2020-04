EU-forhandlinger fortsetter inn i natten

utenriks

Det er dyp uenighet om hvordan en slik pakke skal innrettes, blant annet med tanke på behovet for et felles gjeldsutstedelsesverktøy, som for eksempel statsobligasjoner.

– Arbeidet mot en ambisiøs økonomisk EU-politikk som et svar på covid-19 er på god vei, men ikke ferdig enda, skriver Luis Rego på Twitter tirsdag kveld. Han er talspersoner for leder av eurogruppen Mario Centeno.

Frankrike, Italia, Spania og andre insisterte på at vanlig gjeldsutstedelse blir inkludert i tiltakspakken, i det minste for å hjelpe til med å gjenoppbygge økonomien etter pandemien, sier kilder til nyhetsbyrået DPA.

Andre land, som Tyskland og Nederland, fortsetter å motsette seg det forslaget.

