FNs generalsekretær ber Sikkerhetsrådet stå samlet i koronakrisen

Generalsekretæren pekte på at Sikkerhetsrådet vil være avgjørende for å sikre fred og dempe sikkerhetsutfordringene som koronakrisen fører til.

– Et signal om enighet og besluttsomhet fra Sikkerhetsrådet vil mye bety i denne urolige tiden, sa Guterres til landene i Sikkerhetsrådet da gruppen for første gang holdt møte som en videokonferanse.

I innlegget sier Guterres at han er urolig for at tilliten til offentlige institusjoner kan svekkes, spesielt dersom innsatsen mot pandemien ikke er transparent.

