– Med tanke på dødstall er det en grusom uke. På samme tid som vi ser at dødstallene stiger, ser vi et ganske dramatisk fall i behovet for sykehusinnleggelser, sa Fauci på den daglige pressekonferansen om koronakrisen.

– Det vi gjør, fungerer, sa han videre.

Så langt har over 15.000 amerikanere dødd på grunn av koronaviruset og mer enn 430.000 personer er smittet av covid-19-viruset.

