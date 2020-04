utenriks

Weinsteins talsperson Juda Engelmayer fortalte torsdag lokal tid at han ikke har noen symptomer eller problemer, skriver Reuters.

Meldingen kommer to uker etter at formann for fengselsbetjentene i delstaten New York bekreftet at 68 år gamle Weinstein hadde testet positivt for viruset.

Harvey Weinstein ble 11. mars dømt til 23 års fengsel for seksuelt overgrep mot tidligere produksjonsassistent Mimi Haley og voldtekt av skuespiller Jessica Mann.

(©NTB)