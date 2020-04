Opec: Oljeproduksjonskutt avhenger av tilslutning fra Mexico

utenriks

Uttalelsen fra Opec fredag bekrefter størrelsen på kuttet som Saudi-Arabia hadde presentert tidligere på natten.

Forslaget går ut på å kutte i oljeproduksjonen med 10 millioner fat per dag til juli. Deretter opprettholdes et kutt på 8 millioner fat per dag ut resten av året. Fra 2021 vil produksjonsreduksjonen være på 6 millioner fat olje per dag og vare de neste 16 månedene.

Saudi-Arabia og Kuwait legger skylden på Mexico for å sette forslaget om produksjonskutt i fare. Mexico har ikke direkte erkjent det.

