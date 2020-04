Opec-landene og Russland enige om kutt i oljeproduksjonen

utenriks

Målet med forhandlingene var å redusere den daglige produksjonen for å få oljeprisen opp under koronakrisen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

10 millioner fat om dagen utgjør om lag 10 prosent av det globale oljetilbudet. I tillegg er det ventet at andre oljeproduserende land utenfor Opec-samarbeidet, blant dem Norge, vil bidra med å kutte omtrent 5 millioner fat.

Opec og andre oljestater, blant dem Russland, forhandlet først om kutt tilsvarende 20 prosent av det globale oljetilbudet for å begrense prisfallet under koronakrisen, men greide ikke å bli enige om dette.

Etter at nyheten om at kuttet i stedet ville ligge på 10 millioner fat, sank oljeprisen tilbake etter at den først hadde steget, melder E24.

Også Norge skal ha deltatt som observatør under videomøtet, melder Reuters. Norge, som står for om lag 2 prosent av den globale oljeproduksjonen, skal ha tilbudt seg å gjennomføre ensidige kutt i produksjonen under virusutbruddet dersom de store landene kom til enighet om en avtale.