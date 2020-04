USA og Mexico lover å kutte oljeproduksjon

utenriks

– Det er en overflod av olje som vi aldri før har sett, sa Trump på en pressekonferanse fredag.

Han bekreftet at USA godtar å kutte flere hundre tusen fat av sin oljeproduksjon i samråd med Mexico.

Regjeringen i Mexico har avvist krav fra oljekartellet Opec om å redusere sin oljeproduksjon med 400.000 fat per dag. I stedet har Mexico godtatt å kutte 100.000 fat.

Tidligere fredag sa den mexicanske presidenten Andres Manuel Lopez Obrador at han og Trump hadde blitt enige om en ordning der USA hjelper Mexico å oppfylle Opec-kravet.

Planen er at USA skal kutte sin oljeproduksjon med rundt 250.000 fat, noe Trump bekrefter.

Trump sier også at den amerikanske oljeproduksjonen allerede er redusert, og at Mexico kommer til å kompensere USA for hjelpen på et senere tidspunkt.

Opec, Russland og andre oljeproduserende land ble tidligere fredag enige om en avtale om et samlet kutt i oljeproduksjonen på 10 millioner fat per dag – forutsatt at Mexico gjør sin del.

G20-landene diskuterer fredag om også andre oljeproduserende land som USA og Norge skal bidra med ytterligere kutt.

