643 nye dødsfall i Frankrike

Dødstallet er noe lavere enn de foregående dagene, og helsedirektør Jerome Salomon mener kurven nå har flatet ut.

Det er registrert 353 dødsfall på sykehus og 290 på sykehjem det siste døgnet. Fredag var døgntallet for registrerte dødsfall 987, med 554 på sykehus og 433 på sykehjem.

– Vi ser ut til å ha nådd et veldig høyt platå for epidemien, imidlertid er den fortsatt svært aktiv, sa Salomon på et pressemøte.

Tallet på covid-19-syke som behandles på intensivavdeling falt for tredje dag på rad. Det er nå innlagt 6.883 koronapasienter på franske intensivavdelinger, rundt 120 færre enn dagen før.

