For første gang mer enn 2.000 døde på et døgn i USA

Til sammen er 502.876 smittet av covid-19-viruset og 18.747 personer har så langt dødd som følge av det. Siste døgn døde 2.035, viser oversikten fra Worldometers. Det er en ny dyster rekord i USA.

Det er delstaten New York som står for de fleste av dødsfallene. Det ble fredag registrert 777 nye dødsfall blant smittede i delstaten. I New Jersey ble det registrert 232 nye dødsfall, mens det i Michigan ble meldt om 205 nye dødsfall.

I de andre delstatene er tallet på nye dødsfall blant koronasmittede under hundre.

Tallet på smittede har steget med mellom 30.000 og 35.000 daglig med mer utstrakt testing, skriver nyhetsbyrået, Reuters.

Tidligere har amerikanske myndigheter advart om at så mange som 200.000 amerikanere kan dø i pandemien.

Men de omfattende tiltakene har effekt, og president Donald Trump sa på en pressekonferanse fredag at han tror færre enn 100.000 vil dø.

