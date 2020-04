utenriks

– Uheldigvis betyr dette at DRC på mandag ikke kan erklære at ebolautbruddet er over, tvitrer generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Det var en 26 år gammel mann som fikk påvist ebola. Det er første bekreftede tilfelle på 52 dager, opplyser landets helsedepartement. Mannen døde på sykehus torsdag flere dager etter at han ble syk.

Ebolaepidemien i Kongo brøt ut i august 2018 og har siden krevd 2. 273 liv, ifølge tall fra WHO.

(©NTB)