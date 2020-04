Paven ba om gjeldslette for fattige land

utenriks

Messen ble holdt i en nesten tom Peterskirke som følge av tiltak som skal hindre koronasmitte. Den ble direktesendt på nettet slik at verdens 1,3 milliarder katolikker, mange av dem i karantene, kunne følge med hjemmefra.

Det er første gang på flere hundre år at paven ikke holder messe i en fullsatt Peterskirke og taler til titusener av frammøtte på Petersplassen.

– I dag går mine tanker først til det store antallet som er blitt direkte påvirket av koronaviruset. De syke, de som har dødd og familiemedlemmer som sørger over tapet av sine nære og kjære og i noen tilfeller ikke engang fikk tatt farvel, sa paven.

Han ba om at internasjonale sanksjoner blir fjernet siden det gjør det vanskelig for enkelte land å hjelpe sine innbyggere. Han ba også om at gjelden som noen av verdens fattigste land sliter med, enten blir nedskrevet eller slettet.

Paven kom dessuten med et innstendig fredsbudskap, slik det er vanlig påskesøndag, der han ba om en øyeblikkelig våpenhvile i verdens kriger.

Han snakket også om at EU står overfor en «epokegjørende utfordring», der det trengs solidaritet slik tilfellet var etter annen verdenskrig.

Vanligvis er Petersplassen pyntet med tulipaner fra Nederland under påskefeiringen. Nå er det ingen dekorasjoner, kun politivakter med hansker og munnbind.

(©NTB)