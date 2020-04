Taliban vil løslate 20 fanger

utenriks

I forrige uke brøt opprørsgruppa samtalene med regjeringen i Kabul på grunn av uenighet om fangeutveksling. Søndag opplyste en talsmann for gruppa at 20 fanger kommer til å bli løslatt. I en Twitter-melding skriver Suhail Shahee at fangene vil bli overlevert til Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) i Kandahar sør i landet.

Tidligere søndag ble det meldt at den afghanske regjeringen har løslatt ytterligere 100 Taliban-fanger i et forsøk på å komme opprørsgruppa i møte. Det er den tredje gruppen med Taliban-fanger som blir løslatt, men fram til nå har opprørsgruppa ikke vært fornøyd og krevd at mer sentrale opprørere skulle settes fri.

Siden onsdag har regjeringen løslatt i alt 300 Taliban-fanger, og ifølge en tjenestemann kommer enda flere til å bli satt fri i løpet av søndagen.

Prosessen er ment å vise regjeringens velvilje overfor Taliban. I tillegg er det et forsøk på å forebygge koronasmitte i fengslene. Ifølge tjenestemenn har alle som blir løslatt, sverget på at de ikke skal delta i krigshandlinger.

Taliban krever at 5.000 fanger må løslates før de vil sette seg ved forhandlingsbordet med regjeringen, og tilbyr selv å løslate 1.000 fanger. Dette ble nedfelt i en avtale som ble inngått mellom USA og Taliban i slutten av februar, men som regjeringssiden ikke har vært med på å forhandle fram.

