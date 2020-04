Netanyahu erklærer nytt portforbud i Israel

utenriks

Under portforbudet fra tirsdag ettermiddag til torsdag morgen, vil det være påbudt for innbyggerne å holde seg i sine respektive nabolag, sa Benjamin Netanyahu på en TV-sendt pressekonferanse mandag kveld.

Netanyahu ba videre om at festmiddagene tirsdag kveld forbeholdes kjernefamilien. Israelske myndigheter frykter at mange vil dra på handletur for deretter å holde store påskefester på slutten av den ukelange jødiske høytiden pesach, slik tradisjonen er.

Også på de første dagene av høytiden ble smitteverntiltakene strammet inn på lignende vis.

