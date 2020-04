Smittekurven flater ut i Italia

utenriks

Ytterligere 566 dødsfall ble rapportert inn mandag, og det totale tallet på døde er nå 20.465.

Det er en liten økning fra dagen før, men betydelig lavere enn lørdag.

Antallet covid-19-pasienter i intensivbehandling har sunket jevnt siden toppen på 4.068 den 3. april og var mandag 3.260.

Siden søndag er det påvist 3.153 nye smittetilfeller, og det totale bekreftede smittetallet er nå 159.516. Økningen i smittetallene er bare på 2 prosent, det laveste så langt.

Søndag meldte Italia om 413 nye dødsfall knyttet til koronaepidemien, det laveste antallet på over tre uker. Det gir håp om at den verste fasen er over i landet, som så langt er det hardest rammede i Europa.

Italias myndigheter besluttet forrige uke å forlenge det nasjonale portforbudet til 3. mai. Avgjørelsen får støtte fra leger, men næringslivet er kritisk og tviler på at de vil makte ytterligere tre uker med en nedstengt økonomi.

Tirsdag starter et prøveprosjekt der enkelte bokhandler og vaskerier får åpne. Samtidig skal det undersøkes hvordan tiltak som sikrer sosial avstand, trygt kan håndheves framover.

(©NTB)