Danmark utvider gradvis gjenåpning av landet

Antall sykehusinnleggelser og intensivpasienter faller, noe som har vært tendensen i en toukers tid. Situasjonen er bedre enn man hadde turt å håpe på, konstaterte Frederiksen på et pressemøte i København tirsdag.

Hun nevner ikke hvilke deler av samfunnet og næringslivet som kan komme i gang tidligere enn varslet, men legger ikke skjul på at regjeringens hovedprioritet er arbeidsplasser.

Forhandlinger

Frederiksen har invitert partilederne på Folketinget til forhandlinger allerede tirsdag kveld om hvilke sektorer som skal kunne åpne tidligere.

– Vi skal gjenåpne klokt og forsiktig. Vi vil ikke gå for hurtig fram, sier hun og advarer om at det kan bli behov for innstramminger igjen.

Hun sa videre at danskene har innfridd «kontrakten» om å holde sosial avstand.

– Derfor kan man nå gjenåpne deler av helsevesenet. Samtidig kan man gjenåpne skoler og barnehager, sier statsministeren.

Knapt halvparten av kommunene melder at de er klare til å åpne barnehager og skoler opp til femteklasse som planlagt onsdag. Barn med koronasmitte i familien, skal dessuten ikke møte på skolen, har regjeringen bestemt.

Vendepunkt 2. april

Det er helsemyndighetenes vurderinger som nå gjør at de nå kan åpne samfunnet «en smule» mer en varslet, påpeker Frederiksen.

– Det hele står og faller dog på at man fortsatt holder avstand. Ellers ser vi en risiko for en andre bølge, som man ser i andre land, sier fagdirektør Kåre Mølbak i det danske folkehelseinstituttet og legger til at vendepunktet i smittekurven inntraff rundt 2. april.

299 personer med covid-19 er døde, og 6.511 personer har fått påvist koronavirus i Danmark, hvor drøyt 74.000 personer er testet.

