Indere lever i koronafrykt

Under 10.000 indere har så langt fått påvist koronasmitte, og 331 er døde. India er imidlertid blant de land i verden som i forhold til folketallet har testet færrest for smitte, og mørketallene antas derfor for å være store.

Myndighetene har forsøkt å stenge ned det meste, men det er ikke lett i et land der 350 millioner mennesker lever under fattigdomsgrensa og knapt vet hvor det neste måltidet skal komme fra.

Flere titalls millioner indere er kastet ut i arbeidsledighet, og mange av dem har forlatt storbyene og gått til fots i ukevis for å komme seg hjem til landsbyene de kom fra.

Tog og fly er innstilt, landets motorveier er spøkelsesaktig tomme, og politi og soldater patruljerer bygatene for å passe på at portforbudet overholdes.

Myndighetene har også isolert flere bydeler i hovedstaden New Delhi og andre steder der smittetilfeller er påvist, og i mange av landets delstater er det også innført påbud om ansiktsmaske for dem som beveger seg utendørs.

Noen landsbyer og nabolag har tatt saken i egne hender og satt opp veisperringer for å hindre folk utenfra å slippe inn, og frykten rår i det store landet.

Portforbudet som ble innført 25. mars, skulle opprinnelig oppheves tirsdag, men mange delstater har alt forlenget det til 30. april og det ventes at statsminister Narendra Modi gjør det samme i løpet av uka.

