FN: Nå er ikke tiden for å kutte i støtten

utenriks

USAs president Donald Trump sa tirsdag at han stopper bevilgningene til organisasjonen og anklager den for å skjule hvor alvorlig koronaviruset var. USA er den største enkeltbidragsyteren til FN-organisasjonen.

Guterres viser i sin reaksjon på Trumps kutt til at koronapandemien er en av de største utfordringene verden har stått overfor i moderne tid. Han sier det kommer en tid for å se tilbake på arbeidet som er gjort og for å lære av det, men at den tiden ikke er nå.

– Det er heller ikke tiden for å kutte i støtten til WHO eller andre humanitære organisasjoner som kjemper mot viruset, sier Guterres og maner til internasjonalt samarbeid.

