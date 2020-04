Kamp mot desinformasjon viktig for mange Nato-land

utenriks

Allerede på forhånd var dette noe som var løftet fram av Nato-sjef Jens Stoltenberg, og det ble også tatt opp av ministrene, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til NTB.

– Alle var inne på dette med desinformasjonskampanjer og påvirkningskampanjer. Noen er veldig opptatt av dette og har opplevd det i stort monn, og det må vi være oppmerksomme på, sier han.

– Det er blant annet snakk om forsøk på å så tvil om hvorvidt vestlige land er i stand til å takle krisen og hvorvidt et liberalt demokrati er riktig styresett i denne typen krise.

– Fakta og handling

Nato-sjef Jens Stoltenberg sier Nato jobber sammen med medlemslandene og EU for å identifisere og avsløre desinformasjon.

– Vi møter dette med fakta og handlinger, sa han etter møtet.

Det er ifølge Bakke-Jensen ingen konkrete eksempler på at Norge har opplevd dette, men han understreker at det er viktig å ta fram den kritiske sansen når man leser nyheter om pandemien.

– Det er også viktig at vi opprettholder tilliten mellom innbyggerne og myndighetene i en krise. Det kan bli fatalt om man ikke stoler på helsemyndigheter og politiske myndigheter, sier forsvarsministeren, som mener vi klarer oss bra i Norge.

– Jeg synes vi er veldig flinke, og jeg har veldig sans for at vi har en fri offentlig samtale.

Forsvar er første prioritet

Samtidig som informasjonskampen er viktig, minner Bakke-Jensen om at alliansen første prioritet er å opprettholde evnen til å avskrekke.

– Alle understreker alvoret i situasjonen, men det er viktig å holde fokus. Nato er en forsvarsallianse, som ikke kan svekkes på grunn av en epidemi. Derfor diskuterte vi blant annet hva vi kan gjøre for å skjerme mannskap så de kan utføre sine operasjoner.

Stoltenberg påpekte at sikkerhetsutfordringene i verden ikke forsvinner på grunn av pandemien.

– Snarere tvert imot. Potensielle motstandere kan forsøke å utnytte krisen. Terrorister kan føle seg styrket, og vi ser at situasjonen i Afghanistan og Irak fortsatt er skjør, sa generalsekretæren.

Gjensidig bistand

Ministrene oppdaterte også hverandre på den pågående innsatsen mot pandemien. Medlemslandene har bistått hverandre i kampen mot viruset, og både Italia og Nord-Makedonia takket Norge for hjelpen med henholdsvis helsepersonell og et feltsykehus.

– Det er noen år siden vi donerte sykehuset, og vi har kurset personell og bistått med kompetanse. Nå ser vi at det sykehuset blir brukt som et supplement til helsevesenet, sier forsvarsministeren.

Stoltenberg var på sin side opptatt av å sikre at landene koordinerer innsatsen og bruker ressursene mest mulig effektivt.

– Så langt har våre militære styrker fløyet over 100 oppdrag og levert personell og utstyr. De har lagt til rette for bruk av 25 feltsykehus og 25.000 sengeplasser. Jeg har bedt landene gjøre kapasiteter tilgjengelig slik at vår øverst kommanderende kan koordinere ytterligere bistand, og jeg takker for de tilbudene som er kommet i dag, sa han på sin avsluttende pressekonferanse.

