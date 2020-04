Koronasmittet svensk TV-profil døde

utenriks

«Det er med stor tristhet og et enormt savn at vi blir tvunget til å kunngjøre at vår elskede Adam ikke lenger er med oss. Etter et par ukers kamp mot covid-19 gikk Adam bort onsdag», heter det i en uttalelse fra Alsings pårørende.

Alsing var programleder i både TV og radio. På norske skjermer var han blant annet å se som programleder for Big Brother på midten 2000-tallet.

Han var innlagt på Södersjukhuset i Stockholm. Familien takker i uttalelsen sykehuset for omsorgen Alsing fikk under oppholdet.

