Oljeprisen henter seg inn igjen etter rapport om svikt i etterspørselen

Et fat amerikansk WTI-olje falt onsdag til under 20 dollar fatet, den laveste prisen på 18 år. Torsdag steg WTI 2,8 prosent og ble omsatt for 20,43 dollar.

Årsaken er håpet om at produsentene må kutte i produksjonen etter hvert som de amerikanske oljelagrene fylles opp, skriver Reuters.

Nordsjøolje steg med 2,5 prosent og ble handlet for 28,38 dollar fatet.

IEAs siste månedsrapport spår rekordlav etterspørsel for olje i år. Det sendte oljeprisen ned onsdag. Ved stengetid ble nordsjøolje omsatt for 27,5 dollar fatet på Oslo Børs, et fall på mer enn 8 prosent siden markedene åpnet.

