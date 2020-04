USA mener Kina kan ha utført atomprøvesprengninger

utenriks

Ifølge rapporten, som først ble omtalt i The Wall Street Journal, har det vært økt aktivitet ved Kinas atomtestanlegg Lop Nur.

Kinas mulige forberedelse til å drive Lop Nur-anlegget året rundt, underjordiske eksplosjoner, omfattende utgravningsaktiviteter og mangel på åpenhet rundt landets atomtestaktiviteter er noen av punktene som trekkes fram som bekymringsfulle i rapporten.

Små sprengladninger

Innholdet i rapporten kan sette forholdet mellom Kina og USA ytterligere på prøve. Forholdet mellom landene er fra før svekket på grunn av handelskrig og beskyldninger fra amerikansk hold om at koronapandemien skyldes Kinas dårlige håndtering av virusutbruddet i Wuhan.

Det er angivelig snakk om svært små sprengladninger som er testet ved Lop Nur. Men rapporten inneholder ingen beviser for anklagene om at det gjennomføres atomprøvesprengninger ved anlegget.

Signaler blokkert

Signaler fra et internasjonalt atomovervåkningssenter er blitt blokkert i en periode, noe som skaper bekymring, ifølge amerikanske myndigheter. De mener Kina har blokkert informasjonsflyten.

Organisasjonen for prøvestansavtalen fra 1996 (CTBT), som driver senteret, sørger for at land overholder sine forpliktelser i avtalen blant annet ved å måle radioaktive utslipp og seismiske bevegelser.

De sier at signaler ikke har blitt blokkert siden august 2019 etter en periode med avbrudd som begynte i 2018. Avbruddene skyldtes forhandlinger med kinesiske myndigheter om organisasjonens tilstedeværelse, ifølge en talskvinne for CTBT.

Kinas benekter anklagene

I et motsvar benekter Kina anklagene fra USA om at de har testet atomvåpen i hemmelighet i strid med internasjonale forpliktelser.

Anklagene er totalt ubegrunnet og ikke verdt å tilbakevise, sier Zhao Lijian, talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet.

– Kina har alltid overholdt sine internasjonale forpliktelser på en ansvarlig måte, holdt fast ved multilateralisme og aktivt gjennomført internasjonalt samarbeid, sier Zhao.

Han pekte blant annet på USAs egen tilbaketrekking fra en atomavtale og manglende destruksjon av kjemiske våpen. Zhao mener derfor at amerikanske myndigheter ikke er skikket til å dømme hvordan Kina overholder sine forpliktelser.

(©NTB)