Hundrevis demonstrerer i USA mot koronarestriksjoner

utenriks

Mange av demonstrantene var oppildnet etter at president Donald Trump fredag i flere Twitter-meldinger skrev at flere delstater måtte «frigjøres».

I byen Concord i New Hampshire samlet om lag 400 mennesker seg for å si at de mener det ikke er nødvendig med utvidet karantene i en delstat som har relativt få påviste tilfeller av koronasmitte.

I Maryland var det lignende demonstrasjoner. Der hadde et par hundre demonstranter samlet seg utenfor delstatsforsamlingen i Annapolis. Også i Austin i Texas protesterte om lag 250 mennesker mot restriksjonene.

