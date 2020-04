Syriske kurdere etablerer sitt første koronasykehus

utenriks

Det er foreløpig meldt om ett dødsfall som følge av covid-19 i den nordøstlige delen av Syria. Det er snakk om en mann i 50-årene som døde 2. april, opplyste FN fredag.

Kurdiske myndigheter har kritisert Verdens helseorganisasjon for at det tok to uker før de fikk vite om dødsfallet.

Dødsfallet nører oppunder frykten for hva som vil skje hvis det blir et større utbrudd i området, der det er stor mangel på medisinsk utstyr og hundretusener bor i leirer for internt fordrevne.

Det nye koronasykehuset ligger rett utenfor byen Hasakeh. Det har 120 senger og er ikke ment for de mest alvorlige smittetilfellene.

Kurderne ønsker dessuten å etablere en intensivenhet, men på et annet sted.

Hensikten er først og fremst å samle koronasyke på ett sted i stedet for at de blir lagt inn på ulike sykehus der de risikerer å smitte andre.

Planen er å etablere lignende sykehus i byene Manbij og Raqqa.

Ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA bygges det også et eget isoleringssenter utenfor al-Hol-leiren med plass til 80 personer. Det bor om lag 70.000 personer i leiren, mange av dem med tilknytning til IS.

(©NTB)