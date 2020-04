Måling: Et stort flertall i USA støtter sosiale restriksjoner

utenriks

Målingen viser at personene som den siste tiden har protestert høylytt mot tiltakene, kun utgjør et lite mindretall av befolkningen.

Kun 12 prosent av de spurte sider at tiltakene går for langt. Om lag dobbelt så mange, 26 prosent, mener at tiltakene burde vært strengere, mens flertallet – 61 prosent – sier at restriksjonene er omtrent passe.

Et flertall sier også at det ikke vil være trygt å heve reglene om sosial distanse i nærmeste framtid.

Dermed er de på kollisjonskurs med en håndfull guvernører som har kunngjort at de i løpet av få dager vil begynne å lempe på restriksjonene.

Rundt åtte av ti amerikanere sider de støtter tiltak som innebærer at befolkningen blir bedt om å være hjemme og ikke har lov til å samles i grupper på mer enn ti personer.

Undersøkelsen viser at det er flere republikanere blant dem som nå synes det må bli slutt på sosiale restriksjoner. Kun 36 prosent av republikanerne sier de støtter påbudet om å holde seg hjemme. I slutten av mars var det 51 prosent av republikanerne som støttet det.

Over fire ganger så mange republikanere som demokrater mener at restriksjonene har gått for langt. Mens 22 prosent av republikanerne mener dette, er det kun 5 prosent av demokratene som mener det samme.

