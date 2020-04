Sosiolog: Koronapandemien har ødelagt menneskers rett til å dø på en verdig måte

utenriks

Det sier den anerkjente fransk-israelske sosiologen Eva Illouz i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

I intervjuet tar hun opp potensielle langsiktige konsekvenser av pandemien for samfunnet, men uttrykker umiddelbar bekymring for de virussmittede som dør.

Hun understreker viktigheten av meningsfylt menneskelig kontakt i dødssykes siste dager.

– Tenk på en pasient i en sykehusseng: Hva ser de? De har ingen kontakt med familie, de er ikke sammen med mennesker som elsker dem, sier hun fra hjemmet sitt i Israel.

Mister nærhet og mening

Til og med nærheten og den potensielle trøsten fra en lege eller en sykepleier er forstyrret av medisinsk verneutstyr og andre smittetiltak som sosial distansering.

– Det er som om pasienten blir behandlet av astronauter og mister all menneskelig kontakt i dagene de ser døden nærme seg, sier Illouz.

Illouz er en anerkjent intellektuell og akademiker. Hun skrev blant annet boken «The End of Love», som kom ut i fjor, om måten kapitalismen påvirker personlige relasjoner mellom mennesker.

Skryter av kvinnelige ledere – og Norge

Frie samfunn gikk på kort tid fra å verdsette individuelle egenskaper og initiativer til en tilstand der staten koordinerer handlingene til alle individer, sier Illouz. Hun mener at det er en av de mest dramatiske utviklingstrekkene som følge av pandemien.

Men hun trekker også fram regjeringer med kvinnelige ledere, som hun mener har svart med målrettede medisinske inngripener uten autoritære tendenser. Illouz peker spesifikt på Norge og fire andre land: Danmark, Tyskland, Island og New Zealand.

Israel er blant landene som er kritisert for å gå for langt med sine tiltak, sammen med Kina. Statsminister Benjamin Netanyahu ble anklaget for å krenke individuelle rettigheter etter å ha bedt etterretningstjenester i landet om å overvåke sine innbyggere via sporing av telefoner.

Åpenhet og ansvar

Flere land har den siste tiden startet på veien mot en forsiktig gjenåpning av samfunnet. Illouz mener det må bli en ny ansvarlighetsetikk i verden etter smitteutbruddet.

– Vi må øve på gjennomsiktighet og åpenhet. Alle må se seg selv som en fare for andre. Det er det motsatte av den tradisjonelle etikken, sier Illouz.

Viruset rammer ikke like hardt i alle samfunnslag: Faren er større for fattige og ressurssvake når samfunnet nå beveger seg ut av nedstengningsdvalen, ifølge sosiologen. Øvre middelklasse kan fortsette å dra nytte av å jobbe fra hjemmekontor eller med andre tiltak for sosial distansering, mens folk i lavere samfunnslag i større grad må fysisk på jobb for å sikre seg inntekt.

– De må velge mellom helsen og økonomisk overlevelse, sier Illouz.

