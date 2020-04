Utenriksministre fra Ukraina og Russland holder fredssamtaler

utenriks

Tysklands utenriksminister Heiko Maas opplyste onsdag at møtet, som skal foregå som en videokonferanse, holdes neste uke. De siste dagene har han snakket med alle de andre som skal delta i samtalene.

– Vi har kommet til den konklusjonen, og ingen har bestridt dette, at de sentrale delene av avtalene fra Paris-møtet ennå ikke er blitt iverksatt, sier Maas.

Den siste tiden har det vært flere fangeutvekslinger mellom de to landene, og både Russlands president Vladimir Putin og statsminister Angela Merkel har gitt uttrykk for at dette er positivt.

