WHO: Mange land har ingen tiltak for å takle koronaviruset

utenriks

Det er nå nesten tre måneder siden WHO erklærte utbruddet for en pandemi.

Blant landene som har meldt inn sine helseplaner til FN-organisasjonen, har nesten en firedel ingen systemer for å oppdage nye tilfeller av covid-19, opplyste WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus onsdag.

Over 40 prosent har ingen systemer for å få pasienter til sykehus og klinikker, mens mindre enn halvparten har planer for hvordan de skal hindre smitte på sykehus og få innbyggerne til å bidra i kampen mot viruset.

– Med andre ord er det fortsatt mange hull i verdens forsvarsverk, og ikke et eneste land har alt på plass, sa Tedros, som samtidig understreket at de fleste land likevel har laget planer for hvordan de skal reagere på viruset.

Da WHO erklærte koronautbruddet for en pandemi, var det kun bekreftet 82 tilfeller av sykdommen utenfor Kina. Da hadde verdens land fortsatt mulighet til å reagere, fastslår Tedros.

Så langt er det registrert nesten 2,5 millioner smittetilfeller i verden. Det er registrert 160.000 dødsfall i forbindelse med virussykdommen.

