EU-toppmøte sendte vanskelig økonomisk oppgave videre

utenriks

Veien ut av koronakrisen var hovedtema for det fjerde videotoppmøtet siden koronapandemien for alvor rammet Europa.

Det vanskeligste spørsmålet er utformingen og finansieringen av et gjenreisingsfond for den europeiske økonomien. Her var det ikke ventet noe konkret gjennombrudd, og det ble det altså heller ikke.

– Men det var et veldig lovende møte, der vi ble enige om et rammeverk, sier EU-president Charles Michel.

Nå skal kommisjonen jobbe videre med utformingen av fondet og hvordan det skal kobles til EUs langtidsbudsjett.

