PMI: Økonomisk kollaps uten sidestykke i eurosonen

Den såkalte innkjøpssjef-indeksen PMI, som blir utviklet av analyseselskapet IHS Markit, har stupt til rekordlave 13,5 i april. I mars lå den på 29,7.

PMI er en indikator for økonomisk aktivitet, og en verdi på under 50 indikerer fallende aktivitet.

– Eurosonen lider i april under det bratteste fallet i næringslivsaktivitet og sysselsetting som noen gang er registrert, som et resultat av tiltakene iverksatt for å stanse koronautbruddet, skriver selskapet.

Det er servicesektoren som lider særlig mye, der hoteller, restauranter og selskaper i reiselivssektoren sliter mest.

Arbeidsledigheten økte også betydelig for andre måned på rad.

I eurosonens to største økonomier, Tyskland og Frankrike, ligger PMI-indeksen på henholdsvis 17,1 og 11,2. Det er kraftige fall fra situasjonen i mars, da de lå på 35 og 28,9.

