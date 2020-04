Trump har signert ordre om innvandringsstans

utenriks

Innvandringspausen på 60 dager inkluderer også stans i utstedelse av såkalte green cards, en ordning som gir permanent opphold og arbeidstillatelse. Innvandringsstansen gjelder ikke midlertidig arbeidskraft.

– For å beskytte våre flotte amerikanske arbeidere har jeg nettopp signert en presidentordre som midlertidig stanser innvandring til USA. Dette vil sikre at arbeidsledige amerikanere uansett bakgrunn vil være først på banen etter at økonomien vår åpner igjen, sier Trump.

Under sin daglige pressekonferanse i Det hvite hus onsdag påpeker han at ordren kan bli endret.

– Det kan hende vi åpner igjen om en uke eller to uker, eller kanskje neste måned. Det kan også hende vi letter på den eller strammer den inn, sier presidenten.

I fjor utstedte amerikanske myndigheter rundt 1 million green cards. Halvparten av dem gikk til ektefeller, barn og foreldre av amerikanske statsborgere.

Mange som får slike arbeids- og oppholdstillatelser, jobber i sektorer som landbruk, helse og programvareindustri. Den partipolitiske uavhengige tankesmia Migration Policy Institute anslår at rundt 110.000 green card-utstedelser kan bli forsinket som følge av tomånederspausen.

