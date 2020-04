EUs Barnier oppgitt over manglende fremdrift i samtaler med Storbritannia

utenriks

På en pressekonferanse i Brussel sa Barnier at målet om parallell fremdrift på flere områder «bare delvis var blitt møtt», noe han ga britene skylden for. Han sa det var flere grunnleggende emner motparten ikke ville gå inn på.

– Vi kan ikke akseptere at det bare er begrenset fremdrift innen noen få områder. De kan ikke både avvise å utvide overgangsperioden og trenere viktige deler av samtalene, sa en tydelig oppgitt Barnier. Men også han mente delegasjonene var konstruktive og takket dem for det.

Vanskelige områder

EU-forhandleren trakk fram flere områder der han sa han var skuffet over fremdriften, blant annet samtalene om like konkurransevilkår og gjensidig markedsadgang.

– Britene er veldig opptatt av å gjenta at det er to suverene parter som forhandler på like vilkår. Samtidig er det en realitet at vi prøver å finne fram til et så godt handelsforhold som mulig mellom et marked med 66 millioner forbrukere på den ene siden og et med 450 millioner på den andre siden, sa Barnier.

Britene er enige i at det var begrenset fremgang i samtalene, men en talsmann sier det var «en viss lovende tilnærming» når det gjelder handel med varer og tjenester.

– Men vi beklager at detaljene i tilbudet fra EU ligger et godt stykke unna det de har blitt enige om i frihandelsavtaler med andre land nylig, heter det i uttalelsen.

Fiskesamtaler på stedet hvil

Et annet «avgjørende område» for EU er fiskeri, der Barnier sier det ikke var gjort noen fremskritt i det hele tatt i løpet av uken.

– EU kan ikke gå med på et fremtidig økonomisk partnerskap som ikke omfatter en balansert, holdbar og varig fiskeriløsning. Det må være helt klart for britene.

Fra britisk hold er det misnøye med det de mener er EUs forventning om å videreføre kvotene fra EUs felles fiskeripolitikk.

– Her kan vi bare komme videre med utgangspunkt i at Storbritannia har rett til å begrense adgang til sitt farvann, påpeker talsmannen.

Krevende

Andre krevende områder er reglene som skal dekke det fremtidige forholdet mellom Storbritannia og EU, inkludert oppslutning om felles verdier som menneskerettigheter, rettsstaten og kampen mot klimaendringer, samt EU-domstolens stilling.

– Vi kan ikke få til en ambisiøs avtale uten at Storbritannia anerkjenner domstolens kompetanse der EU-lover kommer til anvendelse, særlig når det gjelder personopplysninger, påpekte Barnier.

Storbritannia sier på sin side at det er uaktuelt å la EU-domstolen stå over britisk rett.

Dårlig tid

Denne uken har britene gjentatt at det ikke er aktuelt å forlenge overgangsperioden som går ut ved nyttår, og Barnier sier målet fortsatt er «vesentlig fremdrift» innen juni.

Da er det i praksis bare to forhandlingsuker igjen. Den neste starter 11. mai, og vil også foregå på video.

Den britiske talsmannen avslutter med å si at de ser fram til neste runde og fortsatt er fast bestemt på en avtale med en frihandelsavtale i sentrum.

