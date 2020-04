Verden har registrert over 200.000 koronadødsfall

utenriks

USA har registrert over 52.000 dødsfall og ligger langt foran nummer to på lista, som er Italia med drøyt 26.300 dødsfall. Spania har registrert rundt 22.900 dødsfall, Frankrike 22.200.

Storbritannia ble lørdag det femte landet i verden med over 20.000 bekreftede dødsfall, men det tallet omfatter bare dem som har dødd på sykehus.

I Norge er 201 personer som har vært smittet med koronavirus, døde.

Målt i dødsfall per 100.000 innbyggere, er det Belgia som er hardest rammet. Av drøyt 45.000 smittetilfeller er det registrert 6.917 dødsfall i landet, tilsvarende 59,7 døde per 100.000 innbyggere

Det tilsvarende tallet for Spania er 49, Italia 43,6, Frankrike 34,1, Storbritannia 29,9, USA er 16, Sverige 21,7 og Norge 3,7.

Hvor mange smittede og døde som ikke er registrert verden over, tør ingen anslå.

Nesten 2,9 millioner mennesker i verden har fått påvist koronasmitte, hvorav rundt 1,2 millioner i Europa, over 900.000 i USA og nesten 450.000 i Asia. Nesten 820.000 personer er friskmeldt.

I Afrika, der det bor over 1,2 milliarder mennesker, er det hittil påvist under 30.000 smittetilfeller. I Sør-Amerika, der det bor over 420 millioner mennesker, har over 120.000 fått påvist smitte.

WHO og andre organisasjoner har lenge advart om at pandemien vil ramme svært hardt i mange utviklingsland, der helsevesenet er dårlig utbygd og ute av stand til å håndtere kriser.

