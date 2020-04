Leger sultestreiker med krav om smittevernutstyr i Pakistan

utenriks

Rundt 30 leger og sykepleiere deltar i selve sultestreiken, mens 200 andre slutter seg til dem i daglige demonstrasjoner, ifølge arrangøren Grand Health Alliance i den hardest rammede provinsen Punjab.

Demonstrantene har fortsatt å gå på jobb, mens de bytter på å protestere utenfor helsemyndighetenes kontorer i provinshovedstaden Lahore.

I flere uker har helsearbeidere klaget over at landets sykehus lider av kronisk mangel på smittevernutstyr. Over 50 leger som ba om mer utstyr i byen Quetta, ble pågrepet tidligere i april.

26-årig lege døde

Minst 150 helsearbeidere har testet positivt for viruset, og flere leger og sykepleiere har dødd av covid-19, blant dem en 26-årig nyutdannet lege.

– Vi kommer ikke til å slutte før regjeringen lytter til våre krav. De har konsekvent nektet å innfri kravene våre, sier legen Salman Haseeb.

Haseeb leder Grand Health Alliance og forteller at han ikke har spist siden 16. april.

– Vi kjemper i frontlinjen mot dette viruset, og hvis vi ikke beskyttes, så er hele befolkningen i fare, sier han.

Løfter om bonus

Punjabs helsearbeiderforening støtter alliansen og krever også at helsepersonell får tilfredsstillende karantenevilkår.

På ett sykehus i byen Multan ble rundt 30 ansatte smittet av viruset, ifølge foreningen.

Punjab-provinsens helsedepartement hevder at sykehusene nå har fått tilfredsstillende smittevernutstyr etter at det er ryddet opp i «etterslepet».

Tidligere i april kunngjorde provinsregjeringen at helsearbeidere som står i bresjen under koronautbruddet, vil bli belønnet med lønnsbonus og livsforsikring.

Mørketall

Nesten halvparten av de over 12.000 bekreftede koronatilfellene i Pakistan, er påvist i Punjab. Antallet smittetilfeller i landet antas å være langt høyere, men det er stor mangel på testing i landet med 215 millioner innbyggere.

Lørdag døde en øre-nese-hals-spesialist som jobbet på covid-19-avdelingen på et offentlig sykehus i Peshawar, av sykdommen, opplyser sykehusdirektør Shehzad Akbar.

Dødsfallet i provinsen Khyber Pakhtunkhwa har ført til nye krav om strengere tiltak fra regjeringen og innføring av portforbud for å hindre smittespredning.

Frykt for spredning i moskeer

Den muslimske fastemåneden ramadan begynte offisielt i Pakistan lørdag. Mange er bekymret for at de relativt milde restriksjonene som er innført mot samlinger i landets moskeer, ikke vil bidra til å hindre en rask spredning av koronaviruset.

Helsearbeidere verden over har siden starten av pandemien slitt med mangel på nødvendig smittevernutstyr.

(©NTB)