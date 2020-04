Det hvite hus holder pressekonferanse etter å ha avlyst den

utenriks

Mandagens planlagte korona-pressekonferanse blir ikke holdt, opplyste Det hvite hus' talskvinne Kayleigh McEnany ifølge Reuters.

I stedet skulle president Donald Trump møte journalister på et arrangement med ledere fra handelsbransjen, fortalte hun. De daglige pressekonferansene blir gjenopptatt senere i uken, la McEnany til.

– De kan få en ny ramme, et nytt fokus, sa hun.

– Vi går inn i en ny fase der vi ser på gjenåpning av landet. Det medfører at presidenten vil fokusere mye på økonomien, sa McEnany.

Men bare noen timer senere sa McEnany, som er Trumps nye pressetalskvinne, at det likevel skulle holdes pressekonferanse. Tema skulle dreie seg om ytterligere retningslinjer for virustesting og andre kunngjøringer som handler om trygg gjenåpning av USA, fortalte hun.

Det hvite hus' kommunikasjonssjef Alyssa Farah forklarte beslutningen om å likevel holde pressekonferansen slik:

– Vi liker å holde journalistene på tå hev, skrev Farah på Twitter, etterfulgt av en blinkeemoji.

Sarkasme

Trump har blitt møtt av lite flatterende beskrivelser i amerikanske medier om sine arbeidsmetoder og hvordan han noen ganger kan bruke pressekonferanser til bare å skryte av seg selv. Det har fått presidenten til å ta i bruk sarkasme, ifølge ham selv.

Senest torsdag foreslo han at man kanskje kan sprøyte inn desinfiserende middel i kroppen som en slags «vask» for å bli kvitt viruset, noe han senere sa var ment sarkastisk «for å se hva som ville skje». Men det var tilsynelatende ikke noe sarkastisk i Trumps stemme da han kom med påstandene, som han angivelig rettet direkte til sine medisinske rådgivere og ikke til journalistene som var til stede.

I helgen skrev han på Twitter at han mener journalister som ikke behandler ham rettferdig, må gi tilbake sine «Noble Prizes». Han slettet meldingen, men da hadde den allerede spredt seg. Trump forklarte at var sarkastisk ment etter at Twitter-brukere hadde påpekt at han feilskrev Nobel, priser som for øvrig ikke deles ut til journalister. Kan han egentlig ha ment Pulitzerprisen, spurte flere seg. Presidenten skrev i en ny melding at han brukte ordspillet bevisst og at han prøvde å være sarkastisk.

– Virker sarkasme noensinne?, skrev presidenten, som mandag fulgte opp med nytt utfall mot mediene ved å kalle mediene «folkets fiende».

Nytt forsøk

Også lørdag varslet Det hvite hus at den daglige pressekonferansen den dagen skulle avlyses. Trump selv skrev på Twitter at nyhetsdekningen han får igjen for å stille opp, ikke er verdt det.

McEnany sa mandag at en ny strategi for pressekonferansene skal meisles ut. Vekten skal legges på Trumps bakgrunn fra næringslivet og hans fokus på gjenåpning av den amerikanske økonomien, forklarte hun.

– Vi ser på ulike måter som skal vise fram hvordan denne presidenten leder på, sa hun til Fox News.

(©NTB)