FN frykter at stater misbruker koronafullmakter

Titusenvis av mennesker verden over er blitt arrestert for brudd på portforbud de siste ukene, ifølge kontoret. Blant annet er opptil 120.000 personer blitt arrestert i Filippinene, mens sikkerhetsstyrker i Nigeria og Kenya har drept flere titalls mennesker for å håndheve portforbud på grunn av koronaviruset.

«Fullmakter i nødssituasjoner skal ikke være et våpen som myndigheter kan bruke for å undertrykke motstand, kontrollere befolkningen og attpåtil underbygge maktgrunnlaget sitt, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, i en uttalelse mandag.

Georgette Gagnon, som er direktør for feltoperasjoner for OHCHR, peker blant annet på Kambodsjas planlagte koronalov, som kan komme til å tillate utstrakt overvåking. Også de utstrakte fullmaktene som er gitt til Ungarns regjering, samt forfølgelsen av iranske leger, er i OHCHRs søkelys.

