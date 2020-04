Amerikansk råolje falt til 11 dollar fatet

utenriks

Nedgangen var på rundt 20 prosent siden forrige sluttnotering for WTI-olje for levering i juni. På ett tidspunkt nærmet prisen seg 10 dollar per fat, før den tok seg litt opp igjen.

En utløsende faktor for nedgangen var da et stort fond av typen ETF begynte å selge unna sine kontrakter for olje av denne kategorien.

Massiv overproduksjon på verdensmarkedet er imidlertid hovedårsaken til at oljeprisene har stupt den siste måneden. Etterspørselen har falt kraftig som følge av koronakrisen, og verdens oljelagre er i ferd med å fylles opp – noe som særlig rammer amerikansk råolje.

For en uke siden kollapset prisen for WTI-olje for levering i mai, som på det laveste ble omsatt for minus 40 dollar fatet.

Prisfallet for nordsjøolje var tirsdag mer begrenset, og olje av Brent-kvalitet kostet rundt 20 dollar fatet ved 14-tiden norsk tid.

