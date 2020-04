Kina anklager amerikanske politikere for skamløs løgn

utenriks

Kina anklager amerikanske politikere for å komme med «skamløse løgner» etter at president Donald Trump truet med å sanksjonere Kina for utbruddet.

– De har kun ett mål: å sluntre unna ansvaret for sin egen dårlige håndtering av utbruddet og avlede folkets oppmerksomhet, sa talsmannen Geng Shuang i det kinesiske utenriksdepartementet på en pressekonferanse tirsdag.

På sin pressekonferanse mandag gjorde Trump det klart at han er langt fra fornøyd med Kinas håndtering av koronavirusutbruddet, som begynte i den kinesiske byen Wuhan.

